Unbekannte Person stiehlt Autokennzeichen und löst Radmuttern

Ein 19-Jähriger bemerkt beim Losfahren, dass mit dem Auto etwas nicht stimmt. Der Wagen stand über Nacht am Sportplatz in Weinried. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Memmingen sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen eines Vorfalls in Weinried im Unterallgäu. In dem Ortsteil von Oberschönegg hat sich jemand an einem Auto zu schaffen gemacht. Glücklicherweise bemerkte der Fahrer des Wagens noch rechtzeitig, dass etwas nicht stimmte.

Die Polizei Memmingen nimmt Hinweise entgegen

Wie die Polizei mitteilt, stellte ein 19-Jähriger seinen VW Polo mit Unterallgäuer Zulassung am Montag, 1. Januar, gegen 18.30 Uhr am Sportplatz in Weinried ab. Als er am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stelle er fest, dass das vordere Kennzeichen entwendet wurde. Beim Losfahren bemerkte der 19-Jährige ein Vibrieren des Lenkrads. Daraufhin überprüfte er die Räder des Autos und stellte fest, dass eine bislang unbekannter Person jeweils zwei Radmuttern an beiden Vorderrädern gelöst hatte. Zu einer konkreten Gefährdung oder Beschädigung des Autos kam es glücklicherweise nicht. Etwaige Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08331/100-0 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden. (AZ)