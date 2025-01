Zwischen Rechnen und Bietergefecht: Chromglänzende Karossen unter dem Hammer

Zwischen polierten Karosserien, offenen Motorhauben, Motorrädern aus neun Jahrzehnten, Motorbooten, Kutschen und einer Tankstellensäule drängen sich Menschen. In feinem Tuch und im Anorak. Um die 500 Frauen und Männer wollen bei der ersten Auktion von Hörmann-Verwertungen in Bellenberg dabei sein. 230 haben sich ein Bieterkärtchen geben lassen, weitere sind online oder per Telefon zugeschaltet.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bellenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis