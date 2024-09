Oldtimer-Traktor bricht bei Unfall auseinander

Kurz vor 15 Uhr am Sonntagnachmittag kam es im Weißenhorner Stadtteil Hegelhofen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Oldtimer-Traktor und einem Auto, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte kam der Traktor mit kleinem Anhänger auf der Günzburger Straße von Norden her und sein Fahrer wollte gegenüber des Gasthofs Adler nach links in den Metzgerweg einbiegen. Gleichzeitig überholte ihn ein rotes Auto links und so kam es zur Kollision. Während der Traktor in zwei Teile zerbrach, wurde das Auto im Frontbereich beschädigt. Der 19-jährige Traktorfahrer wurde mittelschwer und sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt, die drei Insassen des Autos blieben unverletzt.

Von der Leitstelle Donau-Iller wurden die Feuerwehren Hegelhofen und Attenhofen alarmiert, dazu der Rettungsdienst des BRK und die Polizei. Die Kräfte der Ortswehr aus Hegelhofen sicherten die Einsatzstelle ab, richteten eine Vollsperrung der Staatsstraße 2020 ein und leiteten den Verkehr innerörtlich um. Die Feuerwehr Attenhofen übernahm die Betreuung der beiden Verletzten vom Traktor, bis bald darauf der Rettungsdienst aus Neu-Ulm eintraf. Dann wurden beide in die nahegelegene Stiftungsklinik Weißenhorn eingeliefert. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife, die zunächst anderweitig gebunden war, verhinderten die Feuerwehrleute weiteres Auslaufen von Betriebsstoffen mithilfe von Bindemittel. Nach der Unfallaufnahme unterstützten sie den Abschleppdienst, der beide Fahrzeuge aufnahm, bei den Aufräumungsarbeiten und der Straßenreinigung. Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro.