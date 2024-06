Osterberg

vor 17 Min.

Abwassergebühren für Osterberg und Weiler steigen

Die Osterberger Kläranlage ist seit mehr als 30 Jahren in Betrieb. Instandshaltungskosten sind ein Grund für höhere Abwassergebühren.

Plus Die bisherigen Abwassergebühren in Osterberg reichten nicht aus, um die Kosten zu decken. Für die neuen Beträge gibt es aber noch weitere Gründe.

Von Armin Schmid

Die Bürgerschaft in Osterberg und Weiler muss sich auf deutlich höhere Abwassergebühren einstellen. Das Ratsgremium hat in seiner jüngsten Sitzung einer deutlichen Anhebung zugestimmt. Verbandsprüfer Marc Holland vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband erläuterte die Gründe für die Gebührenanhebung. Die Schmutzwassergebühr steigt um rund sechs Prozent und die Gebühren für die Einleitung des Niederschlagswassers werden um circa 35 Prozent angehoben.

Bei der Nachkalkulation über den Abrechnungszeitraum der vergangenen vier Jahre hat sich ergeben, dass beim Schmutzwasser eine Überdeckung im Bereich von 6600 Euro angefallen ist. Beim Niederschlagswasser ist es hingegen zu einer kräftigen Unterdeckung in Höhe von knapp 24.000 Euro gekommen. Dieses Defizit ist laut Marc Holland einer der Gründe, warum die Gebühren für das Niederschlagswasser stark angehoben werden müssen. Personalkosten, der Aufwand für Energie und die Betriebskosten verursachen einen zusätzlichen Anstieg. Investitionen ins Kanalnetz, die in nächster Zeit geplant sind, wurden ebenfalls in die Kalkulation aufgenommen.

