Osterberg Musikanten feiern 150 Jahre: Ein Blasmusikfest zieht Besucher bei bestem Sommerwetter an

Osterberg

Feierlaune pur bei den Osterberg Musikanten

Zwei Erfolgsgaranten sorgen dafür, dass das Festwochenende zum 150-jährigen Bestehen viele Menschen anlockt und bestens ankommt.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Bei idealen Bedingungen haben die Osterberger Musikanten ihr 150-jähriges Vereinsbestehen gefeiert.
    Bei idealen Bedingungen haben die Osterberger Musikanten ihr 150-jähriges Vereinsbestehen gefeiert. Foto: Armin Schmid

    Bei idealen Bedingungen haben die Osterberger Musikanten ihr 150-jähriges Vereinsbestehen gefeiert. Ein Erfolgsgarant war das hochsommerliche Wetter, das am Wochenende nach Schwaben zurückgekehrt war und für eine laue Sommernacht und Festtage mit blauem Himmel sorgte. Ein weiterer Faktor war das musikalische Festprogramm.

    Unter dem Motto „150 Jahre MVO #sauGuad“ startete am Osterberger Dorfplatz ein richtiges Blasmusikfestival. Die FestStadel Musikanten, amtierender Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik, die „Schwäbischen 12“ und die Brauhaus Musikanten sorgten mit Blasmusik auf hohem Niveau für beste und ausgelassene Feststimmung. Und auch am Familientag und Festsonntag füllten sich die Tische und Bänke schnell. „Dass wir unser Vereinsjubiläum bei tollem Hochsommerwetter, herausragend guter Blasmusik und mit vielen Besucher feiern dürfen, freut uns besonders“, betonte der stellvertretende Vorsitzende Thomas Rogg.

