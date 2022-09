Osterberg

vor 33 Min.

Schon wieder ein (Groß-)Brand: "Das hat a Gschmäckle"

Lokal "Es ist schon auffällig", sagt der Feuerwehrkommandant. Mehrere Brände richteten in und um Osterberg herum immense Schäden an. Viele Ermittlungen wurden dennoch eingestellt.

Von Michael Kroha

Schaden in Millionenhöhe richtete vor anderthalb Jahren ein Feuer auf einer Biogasanlage in Osterberg an. Brandstiftung war als Ursache ausgemacht worden. Ein Täter aber wurde nicht ermittelt. Nicht der einzige Brand mit ungeklärten Hintergründen in der jüngsten Geschichte der kleinsten Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm. Jetzt kam es auf einem Aussiedlerhof erneut zu einem Großbrand. Und obwohl die Ermittlungen zur Ursache andauern, sagt der Feuerwehrkommandant: "Das hat a Gschmäckle, schon irgendwie seltsam."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen