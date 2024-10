Tanks für Höfe in halb Europa: Innovativ, gefragt – und in Not

Das Sirren und Kreischen der Schleifmaschine füllt die Halle. Georg Weirather deutet mit der Hand auf die Männer, die an halbfertigen Tanks arbeiten. „Das sind alles extrem fleißige Leute.“ Weirather hat sie eingelernt. „Der Facharbeitermangel ist bei uns so alt wie die Branche selbst“, scherzt er. Das liegt auch daran, dass das Unternehmen aus Osterberg Produkte herstellt, die es in Deutschland und Europa sonst fast nirgendwo gibt. Die Tanks und Behälter werden in Deutschland und nach Norwegen, Frankreich, Polen und weitere Länder in Osteuropa verkauft, bislang vor allem an landwirtschaftliche Betriebe. Doch jetzt ist Polyglas Weirather in Schieflage geraten – obwohl die Auftragslage passt.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Osterberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Europa Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis