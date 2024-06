Osterberg

Wird in Osterberg ein kleines Windrad gebaut?

An Windrädern im Wald von Osterberg gibt es Zweifel, über eine Anlage an einem anderen Ort in der Gemeinde denkt ein Investor nach.

Von Armin Schmid

Der Regionalverband Donau-Iller (RVDI) hat die Arbeit an seinem Regionalplan fortgesetzt und dabei Gebiete für den Ausbau der Windenergie ausgeschlossen. Die Teilfortschreibung stößt im Osterberger Gemeinderat mit Blick auf mögliche Windkraftanlagen weiterhin auf eine ablehnende Haltung. Trotzdem ist ein Windrat im Ortsgebiet denkbar.

Bürgermeister Martin Werner erläuterte zu Sitzungsbeginn, dass es sich bei den betreffenden Vorrangflächen hauptsächlich um Waldgebiete handle. Die Nachbargemeinden Kellmünz, Oberroth und Unterroth haben laut Bürgermeister bereits deutlich gemacht, dass sich gegenüber der Windenergie positiv eingestellt sind und an den Vorranggebieten festhalten wollen. Die Verärgerung über den Ausschluss war in den Gemeinden groß, Oberroths Bürgermeister Willibold Graf wandte sich wiederholt an den RVDI.

