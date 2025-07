Pedelecfahrer rammt in Illerzell ein Auto und flieht

Ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Samstag, 20.20 Uhr, auf der Mühlbachstraße in Illerzell mit einem geparkten Auto kollidiert. Dabei entstand, wie die Polizei mitteilt, Sachschaden den sie nicht näher beziffert. Eine Beifahrerin saß zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug und sprach den Unfallverursacher auf das Manöver an. Dieser flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Auwald. Der Pedelec-Fahrer konnte nach kurzer Suche durch Beamte der Polizeiinspektion Illertissen entdeckt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. (AZ)

