221 Schützinnen und Schützen traten beim Marktpokalschießen 2025 an

Das 49. Marktpokalschießen der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen-Holzheim wurde in diesem Jahr vom Schützenverein Niederhausen ausgetragen. Die Siegerehrung fand im Martinushaus in Pfaffenhofen mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein Kadeltshofen, mit ihrem Vorstand Florian Schreiber, statt. Zur Begrüßung überbrachten Pfaffenhofens 1. Bürgermeister Dr. Sebastian Sparwasser sowie die Gauschützenmeister der beteiligten Schützengaue Wilhelm Löhr und Heiner Förg ihre Grußworte. Insgesamt traten 221 Schützen, davon 48 Damen und 43 Jungschützen, an den Stand.

Den Mannschaftsringpokal, bei dem die besten 10 Ringergebnisse jeden Vereins zusammengezählt werden, sicherte sich der SV Roth/Berg in einem spannenden Showdown mit 931 Ringen und den besseren Deckserien vor dem SV Kadeltshofen mit ebenfalls 931 Ringen.

Den Blattlpokal, bei dem die 3 besten Blattl jeden Vereins zusammengezählt werden, sicherte sich der SV Holzheim mit einem 36,9 Teiler, knapp vor dem SV Tell Balmertshofen-Biberberg mit einem 44,0 Teiler.

Durch den besten Tiefschuss bei den Damen gewann Ellen Strobel vom SV Roth/Berg den Damenpokal mit einem 15,1 Teiler. Der Jugendpokal ging an Alexander Gorsch vom SV Pfaffenhofen mit einem 13,4 Teiler. Die höchste Ringzahl erreichte ebenfalls Ellen Strobel vom SV Roth/Berg mit 97 Ringen, gefolgt von Stephan Rueß vom SV Kadeltshofen.

Beim Auflage-Bock erzielte Georg Schlander vom SV Holzeim mit 100 Ringen den 1. Platz. Das beste Blattl beim Auflage-Bock schoß ebenfalls vom SV Holzheim Georg Scheuermann mit einem 15,2 Teiler.

Die Ehrenscheibe ging an Alena Bolkart vom SV Hubertus Beuren mit einem 18,7 Teiler. Die Meistbeteiligung der Vereine sicherte sich der gastgebende Verein Niederhausen mit 52 Teilnehmern. Den Preis hierfür, 15 Liter Bier, reichten sie generös an den zweitplatzierten, den Schützen aus Roth/Berg mit 36 Teilnehmern, weiter. Schützenverein Niederhausen

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.