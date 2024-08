1500 Gläubige strömen zum „Catholic Summer Festival“ nach Marienfried

Unter dem Motto „Living Hope“ (gelebte Hoffnung) kommen dieses Wochenende im Wallfahrtsort Marienfried bei Pfaffenhofen weit über Tausend Gläubige zusammen. Das Festival heißt neuerdings „Catholic Summer Festival“ und zieht Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an, wie Mitarbeiterin Maria Nagele berichtet. „Viele kommen zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, aber auch ein einzelner junger Mann reist aus Tirol an“.

Katholisches Jugendfestival in Pfaffenhofen: Das steckt dahinter

Wie bei gewöhnlichen Festivals wird ebenfalls gezeltet und es gibt eine Bühne, doch statt Rockstars oder Rapper zu bejubeln, wird beim Catholic Summer Festival Jesus verehrt. „Das ganze Festival wird Anbetung sein“, erklärt die Mitarbeiterin. „Anbetung steht bei uns im voll im Mittelpunkt.“ Das sei auch das Ziel von „Jugend 2000“, der dahinterstehenden, internationalen Organisation.

Beim Catholic Summer Festival wird auch gezeltet. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Das Motto „Living Hope“ wolle der Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die sich unter jungen Menschen zunehmend breit mache, entgegentreten. „Wir haben einen lebendigen Glauben erlebt, wir haben damit ganz viel Freude, und das möchten wir anderen Jugendlichen weitergeben“.

Catholic Summer Festival 2024: Alles dreht sich um die Eucharestie

Jugend 2000 wird von Rom als katholische Bewegung anerkannt, ist jedoch der katholischen Kirche nicht direkt unterstellt, sondern frei. Sie hat es sich auf die Fahne geschrieben, „die Jugend der Welt um die Eucharistie zu versammeln“ – also das gemeinsame Feiern von Jesu letztem Abendmahl.

Catholic Summer Festival 2024: Die Wichtigsten Infos

Bei den viertägigen Feierlichkeiten in Marienfried dreht sich sozusagen alles um dieses Sakrament. Das sieht man auch am Programm: Freitag, 17.30 Uhr ist feierliche Eröffnungsmesse, Samstagmorgen ist Heilige Messe, Samstagabend Rosenkranz, Sonntagabend Eucharistischer Gebetsdienst, Sonntagvormittag Primizmesse. Allerdings werden nicht nur Messen gefeiert, es gibt laut Plan moderne Veranstaltungsangebote wie christliche Partys, Gemeinschaftsspiele, „Chill Out“-Zelte und zahlreiche „Workshops“.

Die Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen ist ein Anlaufpunkt für viele Katholiken – am Wochenende sogar für Tausende Jugendliche aus Deutschland. Foto: Alexander Kaya

Das katholische Festival ziehe natürlich viele Katholiken an, erklärt die 28-jährige Mitarbeiterin aus der Diözese Erding, aber jeder sei herzlich eingeladen. Genauer gesagt die Gruppe im Alter zwischen 15 und 35 Jahren, wie auf der Website des Festivals zu lesen ist. Es ist bereits die achte Version und findet normalerweise jährlich statt. Außer es ist Weltjugendtag. Früher wurde das Festival „Internationales Prayerfestival“ genannt. Mit einem an die Jugend angepassteren Konzept habe man sich vor zwei Jahren für einen neuen Namen entschieden, so die Mitarbeiterin.

Festival bei Marienfried/Pfaffenhofen ist kostenlos

Zu den Höhepunkten des Festivals zählte bereits im Vorfeld das Konzert am Anreisetag mit dem bekannten Songwriter und Lobpreisleiter Timo Langner, wie Mengele freudig ankündigte. Langner spielt im Prinzip eine moderne Form von Kirchenmusik, die von Gitarren, Schlagzeug und Keyboard unterstützt wird. Ebenso besonders sei das gemeinsame Feiern der Messe mit dem Augsburger Weihbischof Florian Wörner.

Georg Alois Oblinger ist Priester der Diözese Augsburg. Heute leitet der 56-Jährige die Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen. Foto: Alexander Kaya

Das Festival endet am Sonntagmittag um 14 Uhr. Die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis und spontane Anreisen sind immer noch möglich, heißt es auf der Veranstaltungsseite. Nach Angaben der Organisationsleitung seien rund 1000 Menschen angemeldet, bis zu 500 weiteren Personen dürften spontan anreisen. Wer es nicht nach Pfaffenhofen schafft, der kann über den Livestream auf YouTube virtuell dabei sein – oder mit beten.