65-Jähriger nimmt 84-Jähriger die Vorfahrt – beide verletzt

Ein 65-Jähriger ist mit seinem E-Bike am Dienstag gegen 18.30 Uhr von der Schmiedgasse in Biberberg nach links in die Wallenhauser Straße eingebogen und danach unmittelbar auf den Radweg gewechselt. Wie die Polizei mitteilt, nahm er dabei einer 84-Jährigen die Vorfahrt, die mit ihrem E-Bike auf dem Radweg aus Richtung Wallenhausen unterwegs war.

65-Jähriger muss nach E-Bike-Unfall in Biberberg ins Krankenhaus

Die beiden stießen zusammen und stürzten von ihren E-Bikes. Beide erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen, der 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand laut Polizei lediglich geringer Sachschaden. (AZ)