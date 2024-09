Das Seelenplätzle: Ein Ort für Menschen, die trauern und einsam sind

Eine Jurte, das traditionelle Zelt der Nomaden in Zentralasien, gibt es hierzulande selten und sie ist ein besonderer Ort. Gerade richtig für Gaby Fischer, um in einer solchen, auf dem herrlichen Gelände der Manufaktur in Pfaffenhofen gelegen, ihr „Seelenplätzle“ einzurichten. Ein Platz für alle, die einen Ort brauchen, der ihrer Seele rundum guttut. In dieser hellen, eher spartanisch, aber urgemütlich eingerichteten Jurte ist dies möglich. Auch weil Gaby Fischer, die früher 20 Jahre lang Stadtführerin in Ulm war und sich dann verschiedenen neuen Aufgaben gewidmet hat, es versteht, den Besuchern und Besucherinnen einfühlsam Aufmerksamkeit zu geben.

Stefan Kümmritz