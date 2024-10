Jugendliche beleidigen Busfahrer in Pfaffenhofen

Am Mittwoch haben zwei Fahrgäste den Fahrer eines Linienbusses in Pfaffenhofen beleidigt. Wie die Polizei berichtet, forderte der Busfahrer die beiden Jugendlichen gegen 13 Uhr an der Endhaltestelle am Rathaus zunächst auf, auszusteigen. Diese sollen sich zunächst geweigert haben, der Aufforderung nachzukommen. In der darauffolgenden verbalen Auseinandersetzung hätten sie den Busfahrer beleidigt und schließlich den Bus verlassen.

Laut Polizeibericht wollte der Busfahrer nach seiner Pause die Fahrt fortsetzen, als die Jugendlichen erneut versuchten einzusteigen. Aufgrund des vorangegangenen Vorfalls verweigerte der Busfahrer nach Angaben der Beamten ihnen die Mitnahme. Daraufhin sollen die Jugendlichen mit Fäusten gegen den Bus geschlagen und versucht haben, die Tür gewaltsam zu öffnen.

Jugendliche schlagen auf Bus in Pfaffenhofen ein: Wer hat den Vorfall beobachtet?

Der Busfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen, der Linienbus wurde nicht beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309 96550 zu melden. (AZ)