83-Jährige versucht Ölofen in Gang zu bringen – und verletzt sich

Etwa 80 Einsatzkräfte rückten Sonntagabend in Raunertshofen an, um die starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus unter Kontrolle zu bekommen.

Eine Person ist nach Einatmen von Rauchgas leicht verletzt worden, als am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr im Pfaffenhofener Ortsteil Raunertshofen ein Ölofen außer Kontrolle geraten war. Infolge einer Verpuffung, so berichtete die Polizei, war starker Rauch ausgetreten, der sich in einem Wohnhaus an der Keltenstraße ausbreitete. Die 83-jährige Bewohnerin des Hauses versuchte den Ölofen im Wohnzimmer wieder in Gang zu bringen, wobei wohl zu viel Öl in den heißen Ofen gepumpt wurde. Dadurch kam es zu der Verpuffung und einer leichten Druckwelle, wodurch das Wohnzimmer leicht verrußt wurde. Die Frau wurde vom Rettungsdienst sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei Einsatz in Raunertshofen waren etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort

Aufgrund der Rauchentwicklung musste von einem Gebäudebrand ausgegangen werden, weswegen die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach neben der Raunertshofener Ortswehr die benachbarten Einsatzkräfte aus Kadeltshofen, Kissendorf, Pfaffenhofen und Weißenhorn sowie die Kreisbrandinspektion mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" alarmiert hatte. Insgesamt waren etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort.

Die meisten konnten jedoch nach ihrem Eintreffen und teilweise schon auf der Anfahrt wieder zu ihren Standorten zurückbeordert werden, nachdem sich die Lage als leicht beherrschbar herausgestellt hatte. Die Ortswehr übernahm die Straßenabsicherung, und die Feuerwehr Kadeltshofen setzte ihren Hochdrucklüfter am Hauseingang ein, um den giftigen Brandrauch wieder aus dem Haus zu bekommen. Über die Höhe des durch die Verrauchung entstandenen Sachschadens war noch keine Auskunft zu bekommen; er dürfte sich jedoch in engen Grenzen halten. (wis, AZ)