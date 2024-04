Pfaffenhofen

06:00 Uhr

Remmeltshofen bekommt Vereinsheim aus dem 3D-Drucker – samt Hausbrauerei

Plus Im ältesten Dorf des Landkreises entsteht ein neuer Brauchtumsverein auf den Spuren einer sagenumwobenen Kneipe. Das Projekt klingt ebenso raffiniert wie unterhaltsam.

Von Philipp Scheuerl

Dieses neue Vereinsheim wird nicht nur ein beliebter Treffpunkt in Remmeltshofen und Kadeltshofen sein, vermutlich wird man weit über die Gemeindegrenzen hinaus davon sprechen. Aus dem Wunsch heraus ein Wirtshaus zu eröffnen und sein eigenes Bier zu brauen, stampft eine Gruppe von Freunden aus Pfaffenhofen in rasender Geschwindigkeit einen sogenannten Brauchtumsverein aus dem Boden.

Genau auf dem Grundstück, an dem es vor über 150 Jahren eine Wirtschaft namens "Zur faulen Axt" gegeben haben soll, errichten sie ein neues Vereinsheim mit hauseigener Brauerei. Beziehungsweise baut es ein großer 3D-Beton-Drucker für sie auf. So wie es aussieht, wird es das erste 3D-Vereinsheim in Süddeutschland sein. Die Gründungsmitglieder wollen mit ihrem Brauchtumsverein also nicht nur an die Geschichte Remmeltshofens erinnern, sie schreiben sie auch fort.

