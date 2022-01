Sonderimpftermine in der Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen

Interessierte können sich demnächst in der Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen gegen das Coronavirus impfen lassen. Drei Termine stehen zur Auswahl.

Die Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen stellt für drei Sonderimpftermine ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Aktionen werden in Kooperation mit dem Landkreis Neu-Ulm ausgerichtet. Interessierte können sich am Samstag, 12. Februar, am Montag, 14. Februar, oder am Samstag, 12. März, jeweils zwischen 10 und 15 Uhr in der Gebetsstätte, Marienfriedstraße 62, eine Spritze gegen das Coronavirus geben lassen. Darauf weist das Landratsamt in.

Eine Terminvereinbarung ist für die Impfungen in der Gebetsstätte Marienfried nicht erforderlich

Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) sind ab zwölf Jahren möglich. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Booster-Impfungen ab zwölf Jahren. Der Mindestabstand zur letzten Impfung soll hierbei mindestens drei Monate betragen. Nach Angaben des Landratsamts sind die Impfungen gerade mit Blick auf die ansteckendere Omikron-Variante ein wesentliches Mittel gegen die Corona-Pandemie. Bei den Terminen in Marienfried kommen die Vakzine von Biontech und Moderna zum Einsatz.

Vor der Impfung findet ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Gegebenenfalls sei jedoch mit Wartezeiten zu rechnen und es sollte entsprechend Zeit eingeplant werden, teilt die Behörde mit. (AZ)