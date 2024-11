Unbekannte brechen in Autowerkstätten und Baustoffhandel ein

Unbekannte sind in zwei Fällen in Autowerkstätten in Pfaffenhofen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der erste Fall am Donnerstag oder Freitag. Eine unbekannte Person soll dabei in eine Autowerkstatt eingebrochen sein, indem sie eine Zugangstüre aufhebelte. Im Anschluss entwendete sie Bargeld und technische Geräte.

Zu dem zweiten Fall kam es zwischen Donnerstag und Samstag: Dieses Mal gelangte eine unbekannte Person in eine Autowerkstatt in Pfaffenhofen, indem sie ein Fenster aufhebelte. Laut Polizeiangaben durchsuchte sie anschließend die Werkstatt und Büroräume, brach einen Schlüsselschrank auf und entwendete rund 20 bis 30 Fahrzeugschlüssel.

Die Polizei sucht nach den Einbrüchen in Pfaffenhofen und Weißenhorn nach Hinweisen

Auch in Weißenhorn wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen: Gegen zwei Uhr sind nach Aussage der Polizei mindestens zwei Unbekannte in die Firmenräumlichkeiten eines Baustoffhandels eingebrochen, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchsuchten die Büroräume und deponierten ihr Diebesgut bereits im Außenbereich der Firma. Dann wurden die Täter jedoch gestört, sie ließen die Gegenstände zurück und flüchteten, bevor die Polizeibeamten eintrafen.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)