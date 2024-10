Beim Herbstmarkt in Pfuhl gab es eine reiche Auswahl an Äpfeln

Wer den alten Geheimrat Dr. Oldenburg (es gibt ihn seit 1897) am Sonntag treffen wollte, der wurde beim Herbstmarkt der Museumsfreunde Pfuhl im historischen Stadel fündig. Etwa in der Verkaufsbucht des Hobby-Obstanbauers Rudolf Ernte, dessen Frau Frigga sowie die Töchter Lena und Heike in die Bresche sprangen, um Äpfel, Birnen, Quitten oder Apfelsaft aus dem „eigenen Betrieb“ zu präsentieren und zu verkaufen. War doch 2024 für ihn eine gute Ernte.

Selbst genähte Puppenkleider, Leuchtkugeln und Holzarbeiten waren in Pfuhl zu bestaunen

An weitere Raritäten entdeckten die Käufer beispielsweise bei Elisabeth Unseld selbst genähte Puppenkleider oder bei Iris Käßbohrer Leuchtkugeln, und auch Anna Lind war wieder mit ihren selbst hergestellten Handarbeiten dabei. Daneben glänzte Heinrich Berger mit seinen selbst geschnitzten Holzarbeiten. Der Nachwuchs wurde von Melanie Gröner und ihrem Team mit Spielen versorgt. Und die Museumsfreunde mit ihrem Vorsitzenden Hans-Werner Ast sorgten fürs leibliche Wohl mit Torten, Kuchen oder einem deftigen Schaschlik-Topf.