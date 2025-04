Sein Gespür für Schnee: Hat der Skisport eine Zukunft, Niklas Opdenhoff?

Dieses Treffen hat seinen Pulsschlag in Höhen getrieben, die er sonst nur vom Adrenalinkick auf der Piste kennt. Niklas Opdenhoff ist seit seiner Kindheit begeisterter Skifahrer, als sein großes Idol nennt er die US-Amerikanerin Lindsay Vonn. Und genau der ist der 24-Jährige aus Vöhringen im Weltcup-Winter 2024/2025 persönlich begegnet. Natürlich dreht sich deshalb in der neuesten Folge unserer Podcasts „Studio West“ ziemlich viel um diesen besonderen Tag in Garmisch-Partenkirchen - aber auch um die jüngsten Erfolge des jungen Sportlers aus der Region.

Opdenhoff hat eine starke Saison hinter sich. 17 Rennen hat er bestritten, zehn Mal stand er am Ende auf dem Siegerpodest. Ein besonderer Höhepunkt war der zweite Platz in der Gesamtwertung der Leki Race Challenge – einer Rennserie mit vier Rennen, in der er durch konstante Leistungen überzeugte. Warum der vergangene Winter der bislang erfolgreichste in seiner Laufbahn war, erzählt der Vöhringer, der für den DAV Ulm startet, im Gespräch mit unserem Redakteur Stephan Schöttl. Es geht dabei unter anderem ums Material, die richtige Vorbereitung und um den einen oder anderen mentalen Trick.

Das Podcast-Gespräch dreht sich aber auch um ernstere Themen des Skisports. Die Nordische Ski-WM in Trondheim vor wenigen Wochen war zum Beispiel von einem Anzug-Skandal bei den Skispringern überschattet worden. Die norwegische Mannschaft hat mittlerweile sogar zugegeben, für mehr Erfolg getrickst zu haben. Wäre so etwas im alpinen Skisport überhaupt möglich? Darauf hat Opdenhoff ebenso eine Antwort parat wie auf die Frage: Warum sind die Schweizer Skifahrer eigentlich so viel stärker als die anderen?

Im Riesenslalom ist Niklas Opdenhoff vor Kurzem Bezirksmeister geworden.

Und letztlich diskutiert der Vöhringer zusammen mit Stephan Schöttl auch über die Zukunft des Wintersports. Das Skifahren steht in diesem Zusammenhang immer wieder in der Kritik. Wegen des Energieaufwands für Bergbahnen, Kunstschnee und Beschneiung sowie der CO2-Bilanz der Sportlerinnen und Sportler, die hauptsächlich mit dem Auto anreisen. Können wir wegen des Klimawandels vielleicht schon bald gar nicht mehr Skifahren? Opdenhoffs Erzählungen aus seinem sportlichen Alltag lassen diesbezüglich aufhorchen.

