Wie bekomme ich den perfekten Rasen in meinem Garten, Thomas Ströbele?

Thomas Ströbele ist als Greenkeeper im Golf Club Ulm der Mann fürs Grüne. Im Podcast spricht er über Rasenpflege, Wetterextreme und die Arbeit in der Natur.

Nein, notorische Langschläfer sind in diesem Job fehl am Platz. Der Arbeitstag eines Greenkeepers beginnt schon früh am Morgen, an heißen Sommertagen mitunter sogar noch vor Sonnenaufgang. Es sind die Momente, die Thomas Ströbele an seinem Job liebt. In denen er auch schon mal das Handy zückt, um diese einzigartige Szenerie festzuhalten – und in den sozialen Medien zu verbreiten. Er arbeitet als Greenkeeper im Golf Club Ulm bei Illerrieden. Zusammen mit seinen Kollegen betreibt er auch einen Instagram-Kanal, um möglichst viele Menschen teilhaben zu lassen an seiner Arbeit. Mit unserem Sportredakteur Stephan Schöttl spricht Ströbele in der neuesten Folge des Podcasts "Studio West" über das frühe Aufstehen und den Kontrast zu einem klassischen Bürojob.

Zu den Aufgaben zählt nicht nur die Pflege der Grasflächen auf der Übungsanlage, den Abschlägen, Fairways und Grüns. Auch die Maschinen müssen gewartet werden, zudem fallen am und im Klubhaus Arbeiten an. Kein Tag ist wie der andere. Die Natur gibt vor, was die Greenkeeper zu tun haben.

Der Golf Club Ulm liegt mitten im Grünen zwischen Illerrieden und Oberkirchberg. Foto: Stephan Schöttl

Im Podcast erzählt Ströbele, warum er sich nach einer Lehre zum Industriekaufmann doch für einen anderen Weg entschieden hat - und was sein Vater damit zu tun hat. Er spricht über "Golf & Natur", das Umweltprogramm des Deutschen Golfverbands, und erklärt, was den Golfclub in diesem Zusammenhang besonders auszeichnet. Denn die Schwerpunkte des Programms liegen nicht nur auf Natur und Landschaft, es geht auch um Pflege und Spielbetrieb, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur. "Golf & Natur" zielt darauf ab, optimale Bedingungen für den Golfsport mit dem größtmöglichen Schutz der Natur zu verbinden. Das ist auch in der Wochenau so. In dieser Folge von "Studio West" geht es außerdem um Wetterextreme, welche die Greenkeeper immer wieder vor neue Herausforderungen stellen.

Thomas Ströbele schwingt selbst auch ganz gerne den Schläger, weiß demnach ganz genau, was Golferinnen und Golfer brauchen und wünschen. Schließlich dreht sich das Gespräch mit Stephan Schöttl aber auch um den Rasen daheim im Garten. Wie oft sollte der gemäht werden? Und was sollten Hobby-Gärtner auf gar keinen Fall tun?

Der Podcast mit Thomas Ströbele bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

