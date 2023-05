Wie wird man eigentlich zum Elfmeter-Killer, Felix Thiel?

Felix Thiel ist als Torhüter starker Rückhalt des FV Illertissen. Ein Podcast über Elfmeterschießen, Manuel Neuer und das Finale des bayerischen Totopokals.

Ein Elfmeter ist eine fußballerische Extremsituation. Der ominöse Punkt ist nicht weit weg vom Tor, das direkte Duell zwischen Torwart und Schütze ist ein echtes Psychoduell. In der Fußballhistorie gibt es viele Heldengeschichten aus eben diesen elf Metern, aber auch traumatische Erlebnisse. Denn ein Elfmeter entscheidet nicht selten über den Ausgang eines Spiels. Einer, der in solchen Momenten ganz cool bleibt, ist Felix Thiel. Der Torwart des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen hat schon etliche Strafstöße pariert und sich landauf, landab den Status eines "Elfmeter-Killers" erarbeitet.

Thiel war bis zur E-Jugend eigentlich Stürmer, dann wechselte er zwischen die Pfosten. Beim SC Fürstenfeldbruck ist er sportlich groß geworden, kam später über den TSV Schwabmünchen und den FC Memmingen zum FV Illertissen. Mit dem FVI steht er zum dritten Mal in Folge im Finale des bayerischen Totopokals und darf sich am 3. Juni in der Partie gegen den Drittligisten FC Ingolstadt beweisen. Möglicherweise ja auch wieder im Elfmeterschießen.

Felix Thiel in "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast": Seine Tipps für den Nachwuchs

In der nächsten Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast" spricht Felix Thiel mit Stephan Schöttl über sein Hobby. Er erzählt vom Spagat zwischen Berufsleben und semiprofessionellem Sport, sagt recht deutlich, was er von der Entwicklung des Fußballbusiness hält und warum er sich nach mehr Stimmung bei Heimspielen des FVI sehnt.

Felix Thiel (rechts) ist Gast bei Sportredakteur Stephan Schöttl in Studio West, dem Donau-Iller-Podcast. Foto: Jens Noll

Hörerinnen und Hörer erfahren auch, warum Thiel den FC Bayern München und Manuel Neuer ganz gut findet – und trotzdem selbst am liebsten im Grünwalder Stadion, der Heimat des großen Stadtrivalen TSV 1860 München, kickt. Der Torwart-Hüne verrät außerdem sein Elfmetergeheimnis, welche Musik er nach Illertisser Siegen als Kabinen-DJ auflegt und warum er auf dem Platz schon den einen oder anderen Sonnenbrand bekommen hat.

