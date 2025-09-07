Icon Menü
Pokalspiel in Illertissen: Sieg für TSV 1860 München ohne Ausschreitungen

Illertissen

Pokalspiel ohne Ausschreitungen in Illertissen

Das Pokalspiel zwischen dem FV Illertissen und dem TSV 1860 München verläuft ohne Zwischenfälle, nur auf den Straßen macht sich der Zuschauerandrang bemerkbar.
    Im Vöhlinstadion jubelten die Löwen, auf den Rängen und in der Stadt blieb es friedlich.
    Im Vöhlinstadion jubelten die Löwen, auf den Rängen und in der Stadt blieb es friedlich. Foto: Lucca Fundel

    Während des Fußballspiels zwischen dem FV Illertissen und dem TSV 1860 München sowie davor und danach ist es friedlich geblieben, das berichtet die Polizei. Demnach kam es lediglich vor und nach dem Spiel zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.

    Die Gäste siegten im Achtelfinale des bayerischen Totopokals mit 3:1 gegen den Titelverteidiger. Rund 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ins Vöhlinstadion gekommen, die Polizei Illertissen betreute die Veranstaltung mit Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften anderer Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sowie der Bereitschaftspolizei. (AZ)

