Pokalspiel ohne Ausschreitungen in Illertissen

Während des Fußballspiels zwischen dem FV Illertissen und dem TSV 1860 München sowie davor und danach ist es friedlich geblieben, das berichtet die Polizei. Demnach kam es lediglich vor und nach dem Spiel zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.

Die Gäste siegten im Achtelfinale des bayerischen Totopokals mit 3:1 gegen den Titelverteidiger. Rund 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ins Vöhlinstadion gekommen, die Polizei Illertissen betreute die Veranstaltung mit Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften anderer Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sowie der Bereitschaftspolizei. (AZ)