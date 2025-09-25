Polizei bittet auf der Suche nach Kupferdieb um Hinweise

Ein Kupferdieb ist derzeit in der Region unterwegs. Der Polizei sind inzwischen mehrere Fälle bekannt. Sie geht davon aus, dass es sich um ein und den selben Täter handelt und bittet um Hinweise. Der Unbekannte hatte bereits in der Nacht auf 22. September eine Tankkarte aus einer frei zugänglichen Scheune im Bereich Buch entwendet und anschließend fast 700 Liter Dieselkraftstoff getankt. Zwischenzeitlich wurde ermittelt, dass der Täter zuvor im Bereich Krumbach die amtlichen Kennzeichen eines Fahrzeugs entwendet und diese an sein eigenes Tatfahrzeug montiert hatte.

Mit diesem Kleintransporter begab er sich auf Diebestour und entwendete an mehreren Örtlichkeiten größere Mengen an Metall, vorrangig Regenfallrohre aus Kupfer. Der Polizei ist bereits bekannt, dass Regenfallrohre vom Leichenhaus in Breitenthal (Landkreis Günzburg) gestohlen wurden, gleiches trug sich am Kirchengebäude und am Leichenhaus in Rennertshofen (Landkreis Neu-Ulm) zu. In Winterrieden wurde laut Polizei ebenfalls Kupfer gestohlen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. (AZ)