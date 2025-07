Integration üben und für die Natur etwas Gutes tun

Auch ein Biotop braucht gelegentliche Pflege. Sonst wächst es womöglich zu, seine Wasserstellen verlanden, seine prägenden Strukturen verschwinden. Geht die Vielfalt des Lebensraums verloren, verschwindet auch die Vielfalt der Arten, die sich dort heimisch fühlen. „Wollt ihr was tun für Eidechsen, Molche oder Kröten?“, fragt Bund-Naturschutz-Kreisgeschäftsführer Bernd Kurus-Nägele in die Runde, die sich nicht lange ziert. Sie besteht aus Absolventen der Sendener Lindenhofschule, die sich derzeit in beruflichen Praktika befinden.

