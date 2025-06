Es dauert zu lang, bis Notärzte auf dem Weg zu Notfällen im Landkreis Biberach sind, sagt die Statistik. Deshalb will das Sana-Klinikum das Konzept umstellen. Dagegen protestieren die betroffene Mediziner in einem Brief. Sie warnen vor einer schlechteren Notfallversorgung. Auch im Illertal, an der Grenze zu den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu.

