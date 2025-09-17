So hilft der Sozialpsychiatrische Dienst Neu-Ulm Menschen in Krisen

Wie es einem Menschen psychisch wirklich geht, ist nicht immer auf den ersten Blick zu sehen. Doch seelische Belastungen können jeden treffen, ganz gleich, ob jung oder alt, alleinstehend oder mitten im Familienleben, im Job oder in der Rente. Was also tun, wenn der Druck zu groß wird, wenn der Alltag zur Last wird, wenn Familienangehörige, Freunde oder Kolleginnen nicht mehr weiterwissen? Hier setzt der Sozialpsychiatrische Dienst im Landkreis Neu-Ulm an.

Der SpDi ist eine Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Belastungen sowie für bereits Erkrankte und Diagnostizierte oder Personen mit seelischen Krisen. Auch, wer das Gefühl hat, dass etwas nicht mehr stimmt oder die Person nicht mehr weiß, was wie oder was sie fühlt.

Sozialpsychiatrischer Dienst Neu-Ulm: Unterstützung für Menschen in persönlichen Krisen

Besonders wichtig sei zudem das Beratungsangebot an das soziale Umfeld, betont Sozialpädagogin Aline Zimmermann vom SpDi. Familienangehörige, Freunde oder Kolleginnen von Betroffenen finden hier Rat und Unterstützung. Die Beratung richtet sich an Menschen ab 18 Jahren, ist kostenfrei, freiwillig und unterliegt der Schweigepflicht. Zimmermann rät, sich lieber zu früh als später an den Sozialpsychiatrischen Dienst zu wenden. Wenn Überlastung über längere Zeit bestehe, könne sie sich verschlimmern und zu ernsthaften psychischen Erkrankungen führen.

In einer Serie zeigen wir Ausschnitte dieser wichtigen Arbeit. Wir stellen typische, aber fiktive Beratungssituationen vor. Situationen, wie sie dem SpDi in der täglichen Arbeit immer wieder begegnen. Was tun in einer akuten psychischen Krise? Wie äußert sich Altersdepression und wie kann man helfen? Was, wenn einem der Alltag über den Kopf wächst? Und wie geht es Angehörigen, die dauerhaft mit Belastung konfrontiert sind?

Dabei berichtet jeweils eine Person aus dem Team des SpDi anonym aus der Beratung – über mögliche konkrete Schritte, individuelle Unterstützungsangebote und darüber, wie sehr es oft schon hilft, nicht allein zu sein. Psychische Belastung sei kein Zeichen von Schwäche, sagt Aline Zimmermann. Und: „Beratung anzunehmen, ist ein erster cleverer Schritt nach vorn.“

Der Sozialpsychiatrische Dienst im Landkreis Neu-Ulm Standort Illertissen: Unterer Graben 7, 89257 Illertissen

Standort Neu-Ulm: Heinz-Rühmann-Straße 7, 89231 Neu-Ulm

Telefon: 0731/73424

E-Mail: spdi.neu-ulm@caritas-augsburg.de

Web: caritas-augsburg.de/sozialpsychiatrischer-dienst-neu-ulm