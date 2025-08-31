Icon Menü
Radfahrer (37) stürzt bei Kirchhaslach und wird lebensgefährlich verletzt

Kirchhaslach

Radfahrer (37) stürzt bei Kirchhaslach und wird lebensgefährlich verletzt

Auf einer starken Gefällstrecke bei Kirchhaslach im Unterallgäu verunglückt ein Mann mit dem Fahrrad. Sein Begleiter ist zu dem Zeitpunkt stark betrunken.
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Halden und Hörlis, zwei Ortsteilen von Kirchhaslach, hat ein Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen am Kopf erlitten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zu einer Klinik geflogen.
    Zwischen Halden und Hörlis, zwei Ortsteilen von Kirchhaslach, hat ein Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen am Kopf erlitten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zu einer Klinik geflogen. Foto: Frank Hammerschmidt, dpa (Symbolbild)

    Schwerer Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den beiden Kirchhaslacher Ortsteilen Halden und Hörlis im Unterallgäu: Dort ist am Sonntagmorgen ein Fahrradfahrer gestürzt. Der 37-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Unfall bei Kirchhaslach: Der Begleiter des 37-Jährigen stürzte in einen Garten

    Wie Polizei mitteilt, befuhren der 37-Jährige und 56-Jähriger gemeinsam mit ihren Fahrrädern die Ortsverbindung zwischen Halden und Hörlis. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 37-Jährige auf einer starken Gefällstrecke ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Sein Begleiter fuhr zu dem Zeitpunkt voraus und bemerkte den Sturz zunächst nicht. Erst als sein Freund längere Zeit nicht auftauchte, hielt der Mann an, stürzte dabei jedoch ebenfalls, allerdings in den Garten einer Anwohnerin.

    Die Frau konnte nach weiteren Angaben der Polizei den Vorfall beobachten und rief die Polizei. Die eintreffende Streife unternahm einen Alkoholtest bei dem Mann und stellte dabei einem Wert von mehr als zwei Promille fest. Der 56-Jährige muss daher nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (AZ)

