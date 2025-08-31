Radfahrer (37) stürzt bei Kirchhaslach und wird lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den beiden Kirchhaslacher Ortsteilen Halden und Hörlis im Unterallgäu: Dort ist am Sonntagmorgen ein Fahrradfahrer gestürzt. Der 37-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall bei Kirchhaslach: Der Begleiter des 37-Jährigen stürzte in einen Garten

Wie Polizei mitteilt, befuhren der 37-Jährige und 56-Jähriger gemeinsam mit ihren Fahrrädern die Ortsverbindung zwischen Halden und Hörlis. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 37-Jährige auf einer starken Gefällstrecke ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Sein Begleiter fuhr zu dem Zeitpunkt voraus und bemerkte den Sturz zunächst nicht. Erst als sein Freund längere Zeit nicht auftauchte, hielt der Mann an, stürzte dabei jedoch ebenfalls, allerdings in den Garten einer Anwohnerin.

Die Frau konnte nach weiteren Angaben der Polizei den Vorfall beobachten und rief die Polizei. Die eintreffende Streife unternahm einen Alkoholtest bei dem Mann und stellte dabei einem Wert von mehr als zwei Promille fest. Der 56-Jährige muss daher nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (AZ)