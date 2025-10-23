Radfahrerin stellt sich nach Unfallflucht in Illertissen

An der Kreuzung Ulmer Straße/Hauptstraße in Illertissen hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen Radfahrerin und einem 46-jährigen Autofahrer ereignet. Das berichtet die Illertisser Polizei.

Als der Fahrer ordnungsgemäß bei Grün nach links abbiegen wollte, fuhr die Radfahrerin parallel auf einem Fußweg in den Einmündungsbereich ein, obwohl die Fußgängerampel dort bereits Rot zeigte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, berichtet die Polizei weiter. Am Pkw entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich, schätzen die Beamten. Einige Stunden nach dem Unfall suchte die Fahrradfahrerin dann eigenständig die Polizeiinspektion Illertissen auf und gab sich als Verursacherin zu erkennen. Außerdem gab sie zu Protokoll, dass sie durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Trotz ihres Eingeständnisses wird gegen die Fra ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernenn vom Unfallort eingeleitet, „da sie ihren gesetzlichen Pflichten an der Unfallstelle nicht nachgekommen ist“, wie die Polizei formuliert. (AZ)