UPREDS beim Dance Showdown in Regglisweiler

Die Crazy Girls des TSV Regglisweiler hatten kürzlich elf Showtanzgruppen aus nah und fern zu ihrem „Dance Showdown“ eingeladen. Im vollen Bürgerhaus sind die Tanzgruppen aus Äpfingen, Schönebürg, Steinhausen, Baltringen, Pleidelsheim, Dettingen, Uhingen, Berkheim und Oberroth nacheinander aufgetreten. Jede Gruppe hat ihre einstudierte Choreografie zum Besten gegeben. Die Aufregung war bei allen groß und die Darbietungen alle sehr abwechslungsreich. Verschiedene Mottos, wie Feuerwehr, Hip-Hop, 80er, Super Mario, Märchen, Krieger, Farben, Statuen, Spiegel und auch wieder die „Pirates of the Roth“ waren zu bestaunen. Die Konkurrenz war hart, dennoch schafften es die UPREDS vom SV Oberroth an diesem Abend aufs Treppchen. Sie haben den großartigen dritten Platz der Publikumswertung belegt und dafür einen schönen Pokal überreicht bekommen.

