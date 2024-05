Region

12:00 Uhr

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Welche Bedeutung hat für Sie der Muttertag?

Plus Manche feiern den Muttertag gern, andere sehen ihn als rein kommerzielle Angelegenheit. Wir haben uns umgehört, wie Menschen aus der Region zu dem Thema stehen.

Von Regina Langhans

Am Sonntag wird in Deutschland Muttertag gefeiert. Doch über den Sinn und Zweck dieses Datums, an dem Kinder ihren Müttern für die ihnen zuteil gewordene Fürsorge danken sollen, gehen die Ansichten auseinander. Viele sehen in dem mit Blumen oder Geschenken verbundenen Fest eine rein kommerzielle Angelegenheit, andere machen daraus einen gemütlichen Familientag, bei dem die Mutter im Mittelpunkt steht. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Was verbinden Sie mit dem Muttertag?

Angela Zanker aus Oberroth. Foto: Regina Langhans

Angela Zanker aus Oberroth sagt: Es ist doch schön, dass es so einen Tag gibt. Ich habe selbst vier Kinder und sechs Enkel, da veranstalten wir zusammen einen schönen Grillabend. Davor besuche ich meine Mutter, die sich ebenfalls freut. Unabhängig davon sollen Mütter das ganze Jahr Respekt erfahren und ihre Fürsorge nicht als selbstverständlich gelten. Es mag sein, dass mitunter ein solcher Tag nötig ist, um das Bewusstsein dafür wachzuhalten.

