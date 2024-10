Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden?

Von Samstagnacht auf Sonntag, 27. Oktober, werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgedreht. Damit endet die Sommerzeit und es gilt die sogenannte Winterzeit oder auch „Normalzeit“. Über die Abschaffung der Zeitumstellung wurden in der Vergangenheit öffentlich heftig diskutiert. Corona und andere Krisen schienen diese Frage zuletzt zur Nebensache werden zu lassen. In unserer Umfrage in Weißenhorn und Illertissen wollten wir wissen: Brauchen wir die Rückkehr zur Normalzeit?

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeitumstellung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Winterzeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis