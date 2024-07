Reiter und Reiterinnen strömen nach Illertissen

Beim Springturnier im Reitsportzentrum Illertissen steht zwar mit dem abschließenden S*-Springen am Sonntag um 16 Uhr nur eine schwere Prüfungen auf dem Programm. Dennoch übt die Veranstaltung eine große Anziehungskraft aus. Immerhin haben an die 350 Reiter und Reiterinnen ihre Nennungen abgegeben und Veranstalter Armin Zeller rechnet mit mehr als 650 Pferden, die für die insgesamt 18 Prüfungen gesattelt werden. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können knapp 800 Starts erleben und eine Besonderheit: Vor der schweren Prüfung am Sonntagnachmittag gibt es eine Fohlenauktion des Hannoveraner Verbandes mit neun jungen Tieren.

Armin Zeller sagt: „Von der großen Zahl an Nennungen für das schwere Springen waren wir total überrascht. Wir haben das Turnier dieses Jahr bewusst regional ausgeschrieben, weil wir die Amateure aus unserer Gegend fördern wollen, die junge Pferde an den Start bringen.“ Die Beliebtheit der S*-Prüfung zum Turnierende beweisen die 45 Nennungen. Die garantieren ein riesiges Starterfeld, die Besucher und Besucherinnen können sich demnach auf tollen Pferdesport und viel Spannung freuen.

Springturnier in Illertissen beginnt täglich um 7.30 Uhr

Das Turnier beginnt an allen drei Tagen um 7.30 Uhr. Die schwerste Prüfung am ersten Tag ist um 16 Uhr ist ein M*-Springen an dem 51 Paare teilnehmen wollen. Um 18 Uhr steht mit einem Kreuz-Stilspringen noch eine außergewöhnliche Prüfung auf dem Programm. Der Samstag beginnt mit einem A**-Springen für Amateure. Um 13.30 Uhr steht die M*-Prüfung „Youngster“ auf dem Plan, anschließend (16 Uhr) eine „normale“ M-Prüfung, bevor es mit einem M**-Springen um 18 Uhr schon schwerer wird. Auf 20 Uhr oder etwas später ist eine Springprüfung der Klasse A* angesetzt, die unter Flutlicht ausgetragen wird. Am Sonntag gibt es um 11.15 Uhr eine „Youngster“-Prüfung der Klasse M**, um 13.30 Uhr ein weiteres M**-Springen, bevor nach der Fohlenauktion um 10.30 Uhr mit dem S*-Springen der Turnierhöhepunkt folgt. Für dieses ist ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro ausgelobt, insgesamt gibt es beim Turnier knapp 5000 Euro zu verdienen.

Auch wenn die Reiter und Reiterinnen vornehmlich aus der Region kommen, so sind auch bekannte Sportler und Sportlerinnen dabei. Zum Beispiel Maximilian Weishaupt aus Jettingen, Wolfgang Puschak aus Augsburg, Sönke Aldinger aus Oberschwaben, Mitgastgeber Sven Zeller, die österreichische Nationalreiterin Alessia Reich oder Stefanie Paul aus Bad Wörishofen. Dazu viele Sportler und Sportlerinnen, die beispielsweise beim Turnier in Babenhausen schon auf sich aufmerksam gemacht haben. „Wenn das Wetter mitspielt, können wir uns auf ein tolles Turnier, eine feine Fohlenauktion und ein spannendes S*-Springen vor einer schönen Kulisse freuen“, sagt Armin Zeller.