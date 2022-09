Rennertshofen

Im "Grünen Baum" fing alles an für den Männergesangverein Gemütlich

Lokal Vor 100 Jahren taten sich 16 Männer aus Rennertshofen, Nordholz und Messhofen zum Singen zusammen. Unter einem jungen Dirigenten ist der Chor heute noch aktiv.

Singen macht Freude und hält jung. Der Männergesangverein Gemütlich Rennertshofen-Nordholz macht es vor. Seit mehr als 100 Jahren bereiten die Mitglieder sich selber und den Besuchern ihrer Auftritte und Konzerte schöne Stunden. Auch in Pandemie-Zeiten haben sie ihre Motivation nicht verloren. Zu ihrem 100. Jubiläum will die Sängerschar das halten, was die im Gründungsjahr beschlossene Satzung verspricht: "Den Mitgliedern und der Allgemeinheit durch Pflege geselliger Unterhaltung und Gesang Vergnügen zu schaffen und das deutsche Liedgut zu pflegen."

