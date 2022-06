Roggenburg

12:00 Uhr

Das macht die Alte Roggenschenke zu Deutschlands beliebtestem Biergarten

Der Biergarten der Roggenschenke in Roggenburg wurde zum beliebtesten in Deutschland gewählt.

Plus Mehrfach hat es der Biergarten in Roggenburg schon an die Spitze gebracht. Betreiber und Gäste sprechen über das Erfolgsrezept.

Von Manuela Rapp

25.000 Biergartenbesucher haben abgestimmt: Unter 400 Biergärten in Deutschland haben sie ausgewählt, wo Bier und Brotzeit am besten schmecken und wo ist es besonders gemütlich ist. Die Wahl fiel auf die Alte Roggenschenke in Roggenburg, die sich seitdem Deutschlands beliebtester Biergarten nennen darf. Unsere Redaktion hat einen Hausbesuch im Sieger-Biergarten gemacht.

