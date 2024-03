Roggenburg

vor 16 Min.

"Gut alt werden in Roggenburg": Das ist für Senioren geplant

Plus Die Quartiersmanagerin Sandra Anders-Hochenbleicher präsentiert ihre Ideen für Veranstaltungen zum Thema "Gut alt werden in Roggenburg". Das ist konkret geplant.

Von Manuela Rapp

„Gut alt werden können in Roggenburg“: Dafür wird in der Gemeinde vieles getan. Was die dafür zuständige Quartiersmanagerin Sandra Anders-Hochenbleicher heuer in den Mittelpunkt rückt, sind „Prävention und Gesundheitsförderung“, wie sie bei ihrer Präsentation jüngst im Gemeinderat sagte.

Pläne hat die Seniorenbeauftragte einige: So etwa die Bildung eines Gremiums unter dem Namen „Prävention und Gesundheitsförderung“. Dabei soll es etwa um Gesundheitswissen, den Ausbau der Sportangebote in der Gemeinde oder um das Erlernen eines Instruments wie die Veeh-Harfe in der Gruppe gehen. Geplant hat Sandra Anders-Hochenbleicher ebenso mit „Fit im Kopf?“ einen Vortrag in Zusammenarbeit mit der Gesundheitswerkstatt Memmingen. Außerdem denkt die Quartiersmanagerin an den Ausbau eines Trimm-Dich-Pfades. Am Standort Roggenburger Weiher könnten circa vier Geräte- und Bewegungsstationen mit Beschilderung entstehen.

