Gute Nachrichten zum Breitbandausbau in Roggenburg

Plus Ende 2026 könnte die Erschließung weiterer Gebiete in Roggenburg mit schnellerem Internet abgeschlossen sein. Die Gemeinde vergibt den Auftrag dafür.

Für die Gemeinde Roggenburg ist es wie ein unverhofftes Weihnachtsgeschenk: „Wir können noch heuer den Breitbandausbau vergeben“, fasste Bürgermeister Mathias Stölzle im Gespräch mit unserer Redaktion die gute Nachricht zusammen, die er im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet hatte. Der Rathauschef kommentierte sie als „sensationell“.

Das kostengünstigste Angebot hat die Telekom Deutschland GmbH mit rund 3,7 Millionen Euro abgegeben. „Dabei liegt sie rund 22 Prozent unter der Kostenschätzung der Breitbandberatung Bayern“, sagte Stölzle erfreut. Der Anteil, den die Kommune zu leisten hat, beträgt rund 370.000 Euro, also zehn Prozent. Bislang habe man mit einer Million Euro Eigenbeteiligung gerechnet, berichtete der Bürgermeister. Außerdem liege die Summe unterhalb der in der Ausschreibung festgelegten Obergrenze von vier Millionen Euro, bei deren Überschreitung sich die Kommune vorbehalten hatte, keinen Auftrag zu vergeben.