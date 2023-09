Öko-Markt in Roggenburg: Deko, Bioprodukte und regionale Lebensmittel

An etwa 80 Ständen dreht sich am Samstag, 16. September, auf dem Öko-Markt in Roggenburg alles um das Thema Umwelt. Dort gibt es ein vielseitiges Angebot.

Mit einem vielseitigen Angebot an Öko-, Bio- und regionalen Produkten lockt der Roggenburger Öko-Markt am Samstag, 16. September, wieder Besucherinnen und Besucher in den Prälatenhof des Klosters. Veranstalter sind das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur und der Bund Naturschutz Kreisgruppe Neu-Ulm/ Weißenhorn. Der Markt findet bereits zum 23. Mal statt.

Von 10 bis 17 Uhr dreht sich nach Angaben des Bildungszentrums an ungefähr 80 Informations- und Verkaufsständen alles um das Thema Umwelt. Verkäuferinnen und Verkäufer bieten Getöpfertes, Schmuck, Filzwaren und Kräuterkränzen an ihren Ständen feil. Biologische und regionale Lebensmittel sind ebenfalls erhältlich.

Im Klostermuseum in Roggenburg können Familien mit Kindern auf Entdeckungsreise gehen

Wer Hunger hat, kann schwäbische Schmankerl auf dem Markt genießen, regionale Brauereien sind mit einem reichhaltigen Getränkeangebot vertreten. Musik und ein buntes Kinderprogramm tragen zur Unterhaltung bei. Kinder haben beim Öko-Markt auch freien Eintritt.

14 Bilder Das war der Öko-Markt 2022 im Roggenburger Klosterhof Foto: Alexander Kaya

Am Stand des Bildungszentrums steht in diesem Jahr das Thema „Klimawandel und Klimagerechtigkeit“ im Fokus. Wie das Bildungszentrum weiter mitteilt, können Kinder an kleinen Aktionen teilnehmen und dabei verstehen, warum die Menschen hier und jetzt handeln müssen, um weltweit das Klima zu schützen. Damit unterstützen das Bildungszentrum und die Fairtrade-Gemeinde Roggenburg den Verein Fairtrade Deutschland mit ihrem Schwerpunktthema „Klimagerechtigkeit“ in der Fairen Woche 2023.

Ebenfalls am Samstag können Familien mit Kindern im Klostermuseum in Roggenburg auf Entdeckertour gehen. Zum „Tag ohne Auto – mobil“ besteht parallel zum Öko-Markt zwischen 14 und 17 Uhr die Möglichkeit für einen Abstecher ins Museum, wo anlässlich des Aktionstags ein Sonderprogramm auf die Besucherinnen und Besucher wartet. "Alle Sinne sind dabei gefragt", teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Wer alle Aufgaben der Museumsrallye löst, dem öffnet sich die Schatztruhe. Mit der etwa 30 Minuten dauernden Rallye kann zu jedem Zeitpunkt während des Öffnungszeitraums begonnen werden. Der Eingang zum Klostermuseum befindet sich neben dem Kirchenportal. (AZ)