Roggenburg

18:30 Uhr

Spektakulum zu Roggenburg: Altes Handwerk und tapfere Kämpfer

Plus Auf dem Mittelaltermarkt, der noch bis Sonntag in Roggenburg besucht werden kann, kommt das namensgebende Spektakel nicht zu kurz. Ein Rundgang zum Auftakt.

Von Dagmar Hub

Wikinger, Kelten, Schotten und manch andere Gestalten des Mittelalters leben hier friedlich zusammen – zumindest für vier Tage auf einer enorm großen Wiese beim Roggenburger Weiher. Am Lagerleben des Spektakulums zu Roggenburg, das heuer zum zweiten Mal stattfindet, sind rund 200 Mittelalter-Fans beteiligt. Die Besucherinnen und Besucher verteilen sich zum Auftakt am Donnerstagnachmittag locker zwischen den Zelten, Ständen, Tavernen und Wettkampfflächen – es ist eine entspannte, angenehme Atmosphäre nicht nur für Liebhaberinnen und Liebhaber historischer Märkte und Veranstaltungen.

In der drückenden, gewittrigen Schwüle bekommt der kleine Schluck des selbst gebrauten Honigbiers, den der Illertisser Benni Stiegler zum Probieren reicht, schnell Umdrehungen. Stiegler erklärt genau, wie Frauen in der Zeit zwischen dem frühen Mittelalter und dem Entstehen des Reinheitsgebotes aus Wasser und geschrotetem Getreide Bier brauten und dass es – angesichts oft bakteriell verseuchten Wassers – als gesunder Trank besonders für Alte, Kranke und Kinder galt und nur etwa 0,5 Prozent Alkohol hatte. Er berichtet auch, dass man dem Bier aber nicht nur Gewürze wie Koriander beifügte, sondern – zum Berauschen – auch stark halluzinogene Pflanzen. Die mischt Stiegler natürlich nicht unters Gebräu. Wie er sind viele im Lager bereit, den Besucherinnen und Besuchern zu erklären, wie ihr altes Handwerk betrieben wird. „The Celtist“ aus Böbing in Oberbayern zum Beispiel zeigt rohen Bernstein und erklärt, wie er ihn schleift. Beim Schmied, dessen Frau den Blasebalg tritt, werden gerade Haken geformt.

