Wie viele Roggenburger Eigentümer wollen verkaufen oder bauen?

Wie sieht es aktuell mit leer stehenden Gebäuden und Baulücken in der Gemeinde Roggenburg aus? Dazu hat die Gemeinde Roggenburg nach der Juni-Sitzung des Gemeinderats Fragebögen an die betroffenen Eigentümer verschickt. Das hat seinen Grund: „Belebte Ortskerne sind das Ziel“, erklärte Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Die Dörfer sollen im Zentrum nicht aussterben.“

Manuela Rapp