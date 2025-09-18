Schlangenlinien: 62-Jähriger kann Spur mit Kleintransporter nicht halten – und verursacht Unfälle

Der 62-jährige Fahrer eines Kleintransporters hat bei Jedesheim und in Altenstadt drei Unfälle verursacht, da er die Spur nicht halten konnte und unter anderem mit einem Lkw und einem Auto zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilt, berichtete ein Autofahrer der Polizei Illertissen am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr, dass er bei Jedesheim hinter einem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2031 fahre, der in Schlangenlinien fahren würde und die Fahrspur nicht halten könne.

Der Fahrer des Kleintransporters fuhr laut Polizei über eine rote Ampel beim Zubringer zur Staatsstraße 2018, bei Ortseingang von Untereichen fuhr er außerdem über eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen vollständig abgerissen, so die Polizei. Dennoch fuhr der Kleintransporter weiter in Richtung Süden und geriet immer wieder auf die Gegenfahrspur, sodass zahlreiche Autos ausweichen mussten.

Andere Verkehrsteilnehmer versuchten dem 62-Jährigen auszuweichen

In Altenstadt kam dem 62-Jährigen dann ein Lkw entgegen, den er streifte, obwohl der Lkw bereits so weit rechts wie möglich fuhr. Auch nach diesem Zwischenfall fuhr der Mann weiter und kollidierte kurz darauf in der Ortsmittel Altenstadts mit einem Auto, das ebenfalls versuchte auszuweichen.

Schließlich konnte eine Streife der Polizei Illertissen den 62-Jährigen in Altenstadt stoppen, nachdem dieser seine Fahrt weiterhin unbeirrt fortgesetzt hatte. Der Mann konnte den Beamtinnen keine Erklärung für sein Fahrverhalten liefern. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Dennoch erfolgte eine Blutentnahme, um einen möglichen Einfluss von Medikamenten festzustellen.

19.000 Euro Schaden verursachten die Unfälle in und um Altenstadt

Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 19.000 Euro und ermittelt nun gegen den 62-Jährigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Autofahrer hinter dem Transporter konnte während der ganzen Fahrt hinter ihm fahren und der Polizei so den aktuellen Standort und den Sachverhalt übermitteln. Die Beamten bitten nun weitere Geschädigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)