Von Ralph Manhalter - vor 18 Min.

Diesen Sommer stellen wir einige der schönsten Schlösser der Region vor. In Illertissen schufen sich die aufstrebenden Vöhlin eine prächtige Residenz.

Eine Manifestation der Parvenüs möge man die imposante Schlossanlage titulieren, welche hoch über der Stadt Illertissen thront. Und tatsächlich waren es – zumindest in den heute sichtbaren Formen – weder Fürsten noch Grafen, die sich dieses Domizil so repräsentativ errichten ließen. Zeitenwenden gab es lange vor Olaf Scholz und dem Ukrainekrieg, wenn sie sich auch oft über eine lange Epoche bewegten.

Der Historiker unterscheidet Mittelalter und Frühe Neuzeit mit einem Scharnier irgendwo zwischen dem 13. Jahrhundert ( Italien) und dem 16. Jahrhundert (Deutschland und Nordeuropa). Kunstgeschichtlich entspricht dies dem Übergang von der Gotik zur Renaissance, der „Wiedergeburt der Antike“, wie es in zeitgenössischen Schriften recht euphemistisch lautet. Denn nicht in allen Facetten stellte die „neue Zeit“ einen Fortschritt gegenüber dem angeblich so dunklen Mittelalter dar. So erreichten die Hexenverfolgungen erst im 17. und 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Inspiriert durch Vorbilder in den italienischen Stadtrepubliken betrat jedoch eine Gesellschaftsgruppe die Bühne, die durch Klugheit, Fleiß und vereinzelt etwas Skrupellosigkeit sukzessive ihre Macht ausbauen konnte, die Kaufleute.

