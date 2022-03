Schnürpflingen

13:32 Uhr

Feuer in Schnürpflingen-Beuren: Carport mit Anbau brennt aus

Brand in Beuren: Mehrere Feuerwehren waren für die Löscharbeiten im Einsatz.

Plus Eine Carport mit Anbau in Schnürpflingen-Beuren ist in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, um zu verhindern, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergreift.

Von Wilhelm Schmid

80 Feuerwehrleute mit 13 Einsatzfahrzeugen, zwei Polizeistreifen, zwei Rettungswagen und der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" als Notarztbringer sind am Mittwochmittag nach Beuren, einem Ortsteil von Schnürpflingen, alarmiert worden. Bei einem erdgeschossigen Wohnhaus an der "Alten Landstraße" war ein Carport mit Anbau in Brand geraten.

