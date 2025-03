Polizei registriert weniger Straftaten, aber die Gewalt nimmt zu

Auf den ersten Blick sieht das sehr gut aus: Die Zahl der Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zu dem auch unsere Redaktion gehört, ist im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent zurückgegangen. Bei näherer Betrachtung sieht das Bild etwas anders aus. So erfreulich diese Tendenz sei, erklärte am Freitag die Polizeipräsidentin Claudia Strößner bei der Vorstellung der Kriminalstatistik in Memmingen, so klar liege es an zwei Faktoren: Einerseits ist die Zahl der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zurückgegangen. Das regelt vor allem Einreise, Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Andererseits hat die Teillegalisierung von Cannabis im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die Rauschgiftkriminalität um rund ein Drittel zurückging. In anderen Bereichen musste die Polizei eine deutliche Steigerung registrieren.

