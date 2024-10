Auto kracht gegen Traktor: 35-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Weil ein Traktorfahrer nach Polizeiangaben ein Auto übersehen hat, ist es am Samstagvormittag bei Schwendi (Kreis Biberach) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, überholte die Frau gegen 11.15 mit ihrem Renault Megane auf der Fahrt von Schönebürg in Richtung Mietingen einen in gleicher Richtung fahrenden Traktor. Der 75-jährige Traktorfahrer hatte offensichtlich nicht bemerkt, dass er überholt wird, und bog nach links in Richtung eines Ackers ab.

Es kam zur Kollision zwischen Traktor und Auto. Die war laut Polizei so heftig, dass sich beide Fahrzeuge ineinander verkeilten. Die 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unversehrt. Nach Einschätzung der Polizei entstand an den total beschädigten Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. (AZ)