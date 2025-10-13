Auto überschlägt sich mehrmals im Acker: 29-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend bei Schwendi im Kreis Biberach hat ein 29-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Sein Fahrzeug hatte sich beim Unfall überschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 21.30 Uhr auf der K7515 zwischen Weihungszell und Orsenhausen unterwegs. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, kam der Fahrer des Audi SUV im Kurvenbereich alleinbeteiligt nach links von der Straße ab. Im angrenzenden Acker überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und blieb total beschädigt rund 80 Meter abseits der Fahrbahn im Acker stehen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Fahrer des SUV wohl zu schnell unterwegs und kam deshalb von der Straße ab. Der Rettungsdienst und auch ein Notarzt waren vor Ort und kümmerten sich um den Verletzten. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Da auch der Verdacht bestand, dass sich der 29-Jährige alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte, nahm ein Arzt dem mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, ob und wie viel Promille der Audifahrer tatsächlich intus hatte.

Auf den Mann kommt jetzt eine Anzeige zu. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem total beschädigten Audi auf rund 80.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. (AZ)