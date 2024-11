73-jährige Radfahrerin verletzt sich bei einem Sturz schwer

In Senden hat sich am Montag eine Frau bei einem Sturz vom Fahrrad schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 73-jährige Sendenerin 21.20 Uhr auf der Hauptstraße stadteinwärts unterwegs und nutzte dabei verbotswidrig den Gehweg. Laut Polizei betrat ein Mann plötzlich den Gehweg. Die Radfahrerin erschrak und stürzte ohne Zusammenstoß mit dem Passanten vom Fahrrad. Sie wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (AZ)

