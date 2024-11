Ein Verletzter und 20.000 Euro Schaden nach Unfall auf der A7

Am Montagvormittag hat sich auf der A7 ein Unfall mit einem Verletzten und einem hohen Sachschaden ereignet. Wie die Polizei berichtet, scherte ein 37-jähriger Lastwagenfahrer circa auf Höhe der Anschlussstelle Altenstadt in Richtung Ulm zu Beginn des dreispurigen Bereichs auf den mittleren Fahrstreifen aus und übersah dabei einen 32-jährigen Autofahrer. Dieser konnte laut Polizei trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Pkw so stark beschädigt, dass dieser durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

Unfall auf A7 bei Altenstadt: LKW-Fahrer übersieht Auto

Der 32-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Beamten beziffern den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Der linke Fahrstreifen war für circa eine Stunde gesperrt. (AZ)