18:00 Uhr

21-Jährige gibt Tipps zum Umgang mit Depressionen

Plus Laura-Michelle Werndl hat ein Buch über ihre Krankheit geschrieben. Sie will Betroffenen helfen - und Bekannten, die oft nicht wissen, wie sie reagieren sollen.

Von Carolin Lindner

Laura-Michelle Werndl ist eine hübsche und lebenslustige junge Frau. Keiner würde ihr auf den ersten Blick ansehen, was sie durchgemacht hat - und es phasenweise immer noch tut. Die 21-Jährige aus Senden leidet unter Depressionen. Sie hat die Krankheit nach vielen dunklen Monaten inzwischen gut im Griff und weiß, damit umzugehen. Sie weiß aber auch: "Das wird nie ganz weggehen." Die junge Frau hat ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet, mit dem sie anderen Betroffenen Mut machen will. Genauso wichtig ist es ihr aber, gesunde Menschen damit anzusprechen. "Es ist genauso wichtig, dass die Leute im Umfeld wissen, wie sie mit der Situation umgehen können", sagt die Sendenerin.

Ein Teil zur Lösung ist für die junge Frau völlig klar: "Wir müssen mehr über Depressionen sprechen." Sie sei erstaunt und schockiert gewesen, dass es in der Region kaum Hilfsangebote für depressive Menschen gebe. Sie selbst habe im Februar vergangenen Jahres beschlossen, dass "es jetzt so nicht mehr weitergehen kann". Dann habe sie versucht, mit jemandem zu reden - "aber es redet niemand mit dir, das ist wirklich schwierig". Dass man viele Monate auf einen Platz beim Psychologen warten müsse, sei ja nichts Neues. "Aber es gibt auch kaum Gesprächsgruppen oder Treffen von Betroffenen." Sie überlegt, selbst aktiv zu werden und so eine Runde ins Leben zu rufen - als ganz lockeres Treffen zum gegenseitigen Austausch. Zunächst möchte sie aber mit ihrem Buch viele Leute erreichen und dazu beispielsweise auch an Schulen gehen. Das alles macht sie ehrenamtlich, weil es ihr wichtig ist, zu helfen. Denn im Alter rund um die Pubertät seien Schülerinnen und Schüler oft besonders gefährdet, tief in eine Depression hineinzurutschen.

