22-Jähriger flüchtet in Senden vor Polizeikontrolle – und wird gefesselt

Die Polizei kontrolliert einen 22-Jährigen in Senden, der versucht wegzulaufen. Am Ende finden die Beamten Utensilien, die auf illegalen Drogenhandel hindeuten.

Die Polizei hat einen 22-Jährigen am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Ortsstraße in Senden kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, sollte er wegen verschiedener Verdachtsmomente durchsucht werden, woraufhin er versuchte zu flüchten. Die Beamten brachten ihn deshalb zu Boden und fesselten ihn.

22-Jähriger scheint in Senden illegal mit Marihuana gehandelt zu haben

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeikräfte dann etwa 60 Gramm Marihuana und verschiedene Utensilien, die auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmittel schließen ließen. Daraufhin durchsuchten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Tatverdächtigen, wobei sie weitere 220 Gramm Cannabis fanden und sicherstellten. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)